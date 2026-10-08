Финалист «Битвы экстрасенсов» объяснил отличие Кашпировского от Джуны

08 октября 2026, 16:28

Анатолий Кашпировский (Фото: инстаграм* @anatoly_kashpirovskiy))

В траурном зале Троекуровского кладбища в Москве прошло прощание с телеведущим и психотерапевтом Анатолием Кашпировским. Известно, что он скончался в больнице в начале октября. Причиной смерти стала остановка сердца.





Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что в отличие от некоторых «целителей» той эпохи, Кашпировский не требовал от людей денег и квартир.





«Он индивидуально от кого-то огромные деньги получил? Продавай квартиру, принеси мне деньги — такого я от него не слышал. Он занимался чисто массовым гипнозом, как психиатр», — сказал он.

«Кашпировский мне больше нравится — тем, что он образованный врач. Он был в себе уверенный. И независимо от того, верит ли кто-то в его методы, отрицать масштаб фигуры известного психотерапевта бессмысленно. Всё равно в истории России, постсоветского пространства была такая личность», — отметил собеседник.

«Механизм здесь чисто физиологический. Человек может самоисцелением заниматься и вылечиться. Может быть такое. Это наука подтверждает. Но никакой эзотерики и экстраординарных способностей я там не вижу», — завершил экстрасенс.

