«Кашпировский меня кадрил»: Летучая рассказала об общении с психотерапевтом

15 июня 2025, 15:30

Летучая рассказала о странном общении с Кашпировским

Елена Летучая (Фото: Instagram* @elenapegas)

46-летняя Елена Летучая стала гостьей «Шоу Воли». Телеведущая рассказала шоумену свои ощущения от сеанса Анатолия Кашпировского, отметив, что многие участники лишь изображали состояние транса.





Звезда «Ревизорро» в своей беседе с юмористом заявила, что побывав на одном из сеансов психотерапевта она заметила, что многие люди явно притворялись, а сама она вместо избавления от болезни получила от Кашпировского твёрдый отказ и даже была выведена из зала.



Телеведущая считает, что ведущий группового гипноза был к ней неравнодушен.

«Кашпировский меня кадрил! Я сидела на первом ряду. Он часто смотрел в мою сторону и все три часа на меня кричал: «Ты не так это делаешь! Встала, пошла отсюда!» Он очень резко со всеми общается. Меня это очень забавило», — поделилась Елена.