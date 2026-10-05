«Мужское начало»: Адвокат Жорин рассказал, каким был Кашпировский без камер
Адвокат Жорин рассказал о характере Кашпировского вне камер
Адвокат Сергей Жорин рассказал о психотерапевте Анатолии Кашпировском, с которым он дружил. По словам Жорина, вне камер Кашпировский оставался адекватным и порядочным человеком, и в нём не было звёздности.
В беседе с NEWS.ru адвокат сообщил, что телеведущий обладал выраженным мужским началом и сохранял это и в преклонном возрасте.
«Максимально приятным, адекватным, уважительным и порядочным человеком. И очень сильным внутренне. В нём было выраженное мужское начало, мужская честь, чувство собственного достоинства», — заявил Сергей.Жорин отметил, что даже когда Кашпировский становился старше и его здоровье ухудшалось, он мог постоять и за себя, и за своих близких. По словам юриста, даже в 70 лет психотерапевт находился в хорошей физической форме.