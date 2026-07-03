Анатолий Кашпировский гипнотическим образом остался без московской квартиры и денег
Анатолий Кашпировский записал московскую квартиру на нынешнюю супругу Гулизар Чалбашову и передал ей контроль над доходами от своей деятельности. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Отношения начались в 2014 году. После этого телегипнотизер расстался с женой Ириной. Чалбашова родом из Узбекистана и младше Кашпировского на 33 года. Спустя два года после начала романа мужчина переоформил на спутницу двухкомнатную квартиру на Митинской улице. Площадь жилья составляет 56 квадратных метров. Рыночную цену объекта SHOT оценивает примерно в 20 млн рублей.
Официальный брак пара зарегистрировала в 2023 году. Поскольку квартиру оформили до свадьбы, она не входит в состав совместно нажитого имущества. Доходы от выступлений и «лечебных сеансов» Кашпировского сейчас проходят через ИП Чалбашовой. За последние три года на ее счетах собралось более 7 млн рублей. 86-летний Кашпировский продолжает работать и проводить сеансы с «волшебной солью».
Имя Анатолия Кашпировского было известно практически каждому в Советском Союзе. Его телесеансы собирали у экранов огромное число людей, надеявшихся избавиться от недугов с помощью гипнотерапии. В то время большинство граждан почти ничего не знали о психотерапевтах, поэтому происходящее многим казалось чем-то сверхъестественным. И по сей день нет общего ответа на вопрос, чем были эти сеансы — настоящим феноменом или обычным обманом.
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