Анатолий Кашпировский гипнотическим образом остался без московской квартиры и денег

03 июля 2026, 08:42

Кашпировский оформил квартиру на супругу, а гонорары идут через ее ИП

Анатолий Кашпировский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Анатолий Кашпировский записал московскую квартиру на нынешнюю супругу Гулизар Чалбашову и передал ей контроль над доходами от своей деятельности. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.