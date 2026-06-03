«Они не наши подчиненные»: Священник раскритиковал идею молиться святым при угрозах увольнения

03 июня 2026, 12:19

Протоиерей Ильичёв: святым нужно молиться искренне, а не по заданной теме

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Российские депутаты составили список святых, к которым советуют обращаться, если возникли проблемы на работе. По их словам, при финансовых проблемах можно просить помощи у Спиридона Тримифунтского, если начальник снова зовёт на важный разговор — у Пресвятой Богородицы, а если нет сил на выполнение задач — у Сергия Радонежского.





Протоиерей Димитрий Ильичёв в беседе с «Радио 1» скептически отнесся к этой новости, сказав, что такие заявления смотрятся наивно.





«Человек понимает, что кроме помощи Божьей, уже рассчитывать не на что. Святителю Спиридону всегда молились о финансовых сложностях. Это действительно так, потому что его житие свидетельствует о том, что он великий помощник в финансовых затруднениях. Пресвятая Богородица во многих ситуациях помогает. И есть икона, например, Божией Матери, которая называется "умягчение злых сердец"», — высказался он.

«Надо молиться Богу, верить в Него, а не распределять святых, потому что они не наши подчинённые, которые обязаны делать ту или иную работу. Они могут нам помогать молитвой перед Господом и только своим ходатайством, но ничем больше. Остальное всё Господь решает сам. И без испытаний ни одна человеческая жизнь не прошла, на все воля Божья», — объяснил протоиерей Димитрий.

«Господь знает, в чём нам нужно потерпеть, с чем необходимо смириться. Он сам решает, какие испытания нам послать. Он помогает в различных ситуациях и слышит всех», — резюмировал собеседник.