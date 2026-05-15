Священнику, пытавшемуся заживо закопать младенца на свалке, разрешили выйти под залог
В Гане священнику и его подельнику, которые пытались заживо закопать пятимесячную девочку на свалке, разрешили выйти под залог. Об этом сообщает издание GhanaWeb.
В начале апреля местный житель Уинфред Агба заметил двух мужчин с младенцем в населённом пункте Абофрем (область Ашанти). Он проследил за ними и увидел, как они пытаются закопать ребёнка. Агба сразу оповестил власти, несмотря на позднее время, и девочку спасли.
Подозреваемых арестовали. Помощник главы деревни Нана Яу Баду рассказал, что задержанный священник Ричмонд Акваси Фримпонг солгал ему о состоянии младенца, заявив, что девочка «уже мертва» и её нужно похоронить.
Изначально суд отказал пастору и его сообщнику в праве выхода под залог, но 13 мая смягчил меру пресечения. Каждому из обвиняемых назначили залог в размере 500 тысяч ганских седи (около 3,2 миллиона рублей), им также разрешили ознакомиться с материалами дела. Судебное разбирательство отложили на месяц.
