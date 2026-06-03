Священник объяснил, в каких случаях будет неуместно перекреститься
В некоторых случаях будет неуместно осенять себя крестным знамением. Об этом заявил доцент Московской духовной академии и клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке Антоний Борисов в беседе с РИА Новости.
Священник напомнил, что крестное знамение — это не только форма молитвы, но и внешнее проявление православной веры. При любом подобном действии человек должен учитывать не только свой внутренний настрой, но и реакцию окружающих.
Важно, чтобы этот жест не выглядел вызывающе или кощунственно и не провоцировал людей на отрицательные эмоции. Согласно церковным канонам, возникшим в период гонений, нельзя своими религиозными действиями вызывать агрессию у иноверцев. Если из-за поведения христианина неправославный человек проявил жестокость или насилие, верующий совершил тягчайший проступок.
Ранее «Радио 1» передавало, что 38-летний ветеран МЧС из Ангарска, пропавший 30 мая в курортном городе Паттайя, самостоятельно вернулся к семье спустя три дня поисков. Однако мужчина столкнулся со значительными провалами в памяти — он искренне полагал, будто отсутствовал всего несколько часов.
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