Священник объяснил, в каких случаях будет неуместно перекреститься

03 июня 2026, 07:32

Священник Борисов: При крестном знамении важно никого не провоцировать своим жестом

Фото: iStock/flavijus

В некоторых случаях будет неуместно осенять себя крестным знамением. Об этом заявил доцент Московской духовной академии и клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке Антоний Борисов в беседе с РИА Новости.