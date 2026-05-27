Священник призвал изменить приговор москвичке за кальян на куличе
Священник Александр Микушин назвал несоразмерно жестоким приговор москвичке Ксении Белоусовой, осужденной за кальян на пасхальном куличе. Своим мнением он поделился в беседе с изданием «Подъем».
Представитель РПЦ отметил, что девушка заслуживает общественного и церковного порицания, а ее поступок «глупый и кощунственный». Однако, по его убеждению, церковь не должна калечить жизни молодых людей.
Священник призвал государство проявлять «больше милосердия, без которого не бывает истинной справедливости», и заменить реальный срок на «созидательный труд». Он добавил, что «тюрьма не исцеляет душу и не воспитывает веру».
Напомним, 27 мая суд приговорил Белоусову к трем годам и 25 дням колонии общего режима за оскорбление чувств верующих. Реальный срок оказался связан в том числе с ее прежней судимостью по делу о наркотиках. В последнем слове девушка заявила, что она верующая, а также предъявила грамоты и свидетельство о крещении.
Читайте также: