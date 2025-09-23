Онколог высказался о причинах болезни Симоньян на фоне комы супруга
Онколог Серяков: хронический стресс Симоньян мог спровоцировать опухоль
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала поклонникам в своем Telegram-канале о самочувствии и состоянии мужа Тиграна Кеосаяна.
«Написала бы с удовольствием, что у меня всё хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», — поделилась Симоньян.
Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков в беседе с «Радио 1» заявил, что нельзя связывать напрямую онкологию Маргариты Симоньян с нахождением в коме ее супруга, однако можно предложить, что сыграл роль хронический стресс.
«Хронический стресс ведет к выбросу гормонов стресса: катехоламин, адреналин, норадреналин, кортизол. Они вызывают спазм сосудов, ишемию в тканях и кислородное голодание. А это уже среда для развития раковых, опухолевых клеток», — объяснил он.
По словам врача, рак молочной железы — самое распространенное в мире заболевание у женщин, которое конкурирует по распространенности в мире с раком легкого. Практически каждая восьмая женщина в течение своей жизни испытывает этот недуг.
«Такой вот пессимистический прогноз для женщин. Различные типы рака молочной железы и стадии определяют прогноз для жизни. Мы не знаем подробности болезни Маргариты Симоньян, поэтому не делаем никаких точных прогнозов», — заключил Серяков.