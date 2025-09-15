Достижения.рф

Перенесшая операцию Симоньян рассказала о страхе смерти

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась в своем Telegram-канале мыслями о страхе, связанном с болезнью.



После операции она отметила, что не боится смерти. Журналистка считает, что встреча с Богом не может вызывать страх.

Ранее, 7 сентября, в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян сообщила о тяжелом заболевании и необходимости операции в области груди. Она не раскрыла подробности состояния, но подчеркнула серьезность ситуации. После операции она вышла на связь и выразила благодарность всем, кто поддерживал её в трудный период. Сейчас Маргарита находится дома и продолжает лечение.

