Перенесшая операцию Симоньян рассказала о страхе смерти

15 сентября 2025, 15:37

Глава RT Симоньян заявила, что не испытывает страха смерти

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась в своем Telegram-канале мыслями о страхе, связанном с болезнью.