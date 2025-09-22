«Скоро увидите меня в париках»: Симоньян рассказала о борьбе с онкологией

22 сентября 2025, 13:19

Журналистка Симоньян сообщила, что продолжает бороться с онкологией

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @msimonyan)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала поклонникам о своём самочувствии и состоянии её мужа Тиграна Кеосаяна. Подробностями жизни журналистка поделилась в своём Telegram-канале.





Одна из подписчиц попросила Симоньян написать хоть два слова, чтобы быть уверенной, что у звезды телеэкранов и её семьи всё хорошо.





«Написала бы с удовольствием, что у меня всё хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», – поделилась Симоньян.