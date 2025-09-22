«Скоро увидите меня в париках»: Симоньян рассказала о борьбе с онкологией
Журналистка Симоньян сообщила, что продолжает бороться с онкологией
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала поклонникам о своём самочувствии и состоянии её мужа Тиграна Кеосаяна. Подробностями жизни журналистка поделилась в своём Telegram-канале.
Одна из подписчиц попросила Симоньян написать хоть два слова, чтобы быть уверенной, что у звезды телеэкранов и её семьи всё хорошо.
«Написала бы с удовольствием, что у меня всё хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», – поделилась Симоньян.Ранее сообщалось, что Симоньян перенесла хирургическую операцию из-за обнаруженной у неё онкологии, однако подробности её состояния не раскрывались. Также известно, что её супруг, режиссёр Тигран Кеосаян, уже продолжительное время находится в коме.
На фоне этих заявлений пользователи соцсетей и коллеги выразили Симоньян слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.