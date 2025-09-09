Маргарита Симоньян сообщила о выходе из наркоза после операции
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале рассказала о своем состоянии после операции.
Она поблагодарила всех, кто переживал за нее. Пару часов назад Маргарита вышла из наркоза.
«Дальнейшее выздоровление зависит от воли Господа: Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать», — написала главред.Ранее Симоньян сообщала о необходимости проведения плановой операции, но не раскрывала подробностей о её характере. Коллеги и подписчики активно поддерживали её в социальных сетях в предоперационный период.