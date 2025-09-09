Маргарита Симоньян сообщила о выходе из наркоза после операции

09 сентября 2025, 01:43

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @t.me/margaritasimonyan)

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале рассказала о своем состоянии после операции.





Она поблагодарила всех, кто переживал за нее. Пару часов назад Маргарита вышла из наркоза.





«Дальнейшее выздоровление зависит от воли Господа: Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать», — написала главред.

