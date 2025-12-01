Онколог рассказал про опасность ароматических свеч
Онколог Серяков: свечи не опасны, если зажигаются не каждый день
В сети появилась информация о том, что ароматические свечи вызывают онкологические болезни из-за содержащегося внутри парафина. По мнению некоторых экспертов, это вещество при горении выделяет пары бензола и толуола, что негативно воздействует на организм.
Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков в беседе с «Радио 1» заявил, что при любом горении могут выделяться токсические газы, летучие органические вещества, но все зависит от концентрации и от проветриваемости помещения.
«Если помещение большое, продуваемое, то ничего страшного в свечах нет. Домашние керосинки используются уже много тысячелетий, начиная с Российской Империи», — сказал он.
По словам эксперта, во всем горении есть зло в виде формальдегидов, бензола и всего остального, однако здесь все зависит от интенсивности.
«Понятно, что выделяются какие-то химически вредные вещества, но от свечей их выходит очень мало. Такая концентрация не может представлять явной опасности для человека. Это не ежедневное вдыхание, а небольшое воздействие», — объяснил он.