Онколог рассказал про опасность ароматических свеч

01 декабря 2025, 14:18

Онколог Серяков: свечи не опасны, если зажигаются не каждый день

Фото: iStock/Bohdan Bevz

В сети появилась информация о том, что ароматические свечи вызывают онкологические болезни из-за содержащегося внутри парафина. По мнению некоторых экспертов, это вещество при горении выделяет пары бензола и толуола, что негативно воздействует на организм.





Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков в беседе с «Радио 1» заявил, что при любом горении могут выделяться токсические газы, летучие органические вещества, но все зависит от концентрации и от проветриваемости помещения.





«Если помещение большое, продуваемое, то ничего страшного в свечах нет. Домашние керосинки используются уже много тысячелетий, начиная с Российской Империи», — сказал он.

«Понятно, что выделяются какие-то химически вредные вещества, но от свечей их выходит очень мало. Такая концентрация не может представлять явной опасности для человека. Это не ежедневное вдыхание, а небольшое воздействие», — объяснил он.