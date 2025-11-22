Опасная тенденция: популярные у девушек китайские кремы для увеличения груди вызывают онкологию и сыпь
Популярные у девочек-подростков китайские кремы для увеличения груди сжигают кожу — школьницы на 30% чаще приходят с воспалениями, дерматитом и сыпью к врачам. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
За 200 рублей продавцы обещают мгновенное увеличение груди в два раза, подтяжку кожи и создание идеальной формы. Однако на практике эти средства не работают — они воздействуют только на поверхностный слой кожи и дают лишь временный эффект за счёт отёка и притока крови.
Врачи предупреждают, что регулярное использование таких кремов может нарушить гормональный баланс, вызвать сбои в менструальном цикле, сильный дерматит и даже серьёзные проблемы с молочными железами, включая риск рака груди и шейки матки. В состав дешёвых кремов входят фитоэстрогены — растительные аналоги женских гормонов, которые обычно применяются для облегчения симптомов менопаузы.
К специалистам обращаются даже школьницы 13-16 лет, стремящиеся получить фигуру, как у моделей в социальных сетях. Однако вместо желаемого результата они сталкиваются с сыпью, волдырями и ожогами. У одной из них после двухнедельного использования крема за 200 рублей обнаружили острый дерматит. Родители потратили более 25 тысяч рублей на лечение, а на устранение последствий потребуется ещё минимум четыре месяца.
Мази продаются на маркетплейсах без необходимых сертификатов, и их состав может быть непредсказуемым — многие компоненты не указываются. Врачи предупреждают, что эффективное средство не может стоить 100-300 рублей.
