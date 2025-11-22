Опасная тенденция: популярные у девушек китайские кремы для увеличения груди вызывают онкологию и сыпь

22 ноября 2025, 15:55

Mash: популярные у девушек китайские кремы для увеличения груди сжигают кожу

Фото: iStock/Olga Shefer

Популярные у девочек-подростков китайские кремы для увеличения груди сжигают кожу — школьницы на 30% чаще приходят с воспалениями, дерматитом и сыпью к врачам. Об этом пишет Telegram-канал Mash.