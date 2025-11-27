Жителей Подмосковья приглашают на бесплатный онкоскрининг 29 ноября

27 ноября 2025, 12:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бесплатную проверку здоровья проведут в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Московской области для всех желающих жителей региона старше 18 лет в субботу, 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Женщины смогут пройти ультразвуковое исследование молочных желёз или маммографию, мужчины — ПСА-тест, выявляющий риски рака предстательной железы. Кроме того, можно будет пройти онкодиагностику ЖКТ, кожи и органов дыхания, а также получить консультацию специалиста.





«Бесплатный онкоскрининг для жителей региона в наших ЦАОПах проводят ежемесячно. А так как людям непросто приходить на обследования в будние, Дни открытых дверей организуют по выходным — в каждую последнюю субботу месяца», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.