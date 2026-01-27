«Онкологические поражения»: Врач назвала неочевидную опасность икоты

27 января 2026, 14:13

Врач Ремчукова: икота может быть следствием онкологических заболеваний

Фото: iStock/nicoletaionescu

Икота — это ритмичные сокращения диафрагмы. Во время икания происходит очень короткий, интенсивный вдох с одновременным закрытием голосовой щели, на выходе получается характерный звук. Есть ли у нее опасность?





Заведующая ОПСМП поликлиники номер 1, врач-терапевт, ревматолог Анастасия Ремчукова в беседе с «Радио 1» заявила, что икота может быть опасна, если она длительна.





«Если она продолжается на протяжении одной или двух недель, то надо обследовать желудочно-кишечный тракт, исключать онкологические поражения», — сказала она.

«Она может прекращаться и снова начинаться. Здесь еще могут быть какие-то поражения нервной системы. Следует сначала обратиться к терапевту, который осмотрит и по результатам даст направление дальше», — рассказала врач.