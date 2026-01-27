Появилась информация о погоде в Москве в середине недели

27 января 2026, 08:50

Вильфанд: оттепели в середине недели в Москве не будет

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Температура в Москве не достигнет оттепельных значений к середине недели, несмотря на ожидания. Об этом пишет РИА Новости.