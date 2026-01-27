Появилась информация о погоде в Москве в середине недели
Температура в Москве не достигнет оттепельных значений к середине недели, несмотря на ожидания. Об этом пишет РИА Новости.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что максимальная температура в среду составит минус три - минус пять градусов. В юго-западной части города возможен подъем до минус двух. Он отметил, что температура повысится на 20 градусов по сравнению с ночными показателями понедельника. Ночью в Москве они опустились до минус 23 градусов. В Подмосковье термометры показывали минус 28.
На ночь среды синоптики прогнозируют минус восемь. Днем температура поднимется до минус пяти, а в некоторых районах может достигнуть минус двух. Несмотря на это, ощущение тепла не появится из-за усиления ветра и повышенной влажности.
