«Серьезное заболевание»: Стало известно, чем чреват перенесенный Белоголовцевым инсульт

27 января 2026, 12:55

Врач Сутормин об инсульте Белоголовцева: это следствие серьезных заболеваний

Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

В эфире программы «Звезды сошлись» Сергей Белоголовцев рассказал, как пролежал в ванной около четырех часов из-за инсульта. Это произошло в августе 2024 года, и тогда ему помогло чудо. По словам комика, он решил заняться уборкой в своей квартире, почувствовав недомогание, «прилег в ванной на бочок в надежде, что все пройдет, а очнулся лишь когда пришла сестра и сказала, что инсульт».





Главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» рассказал, по каким симптомам можно распознать инсульт, и как помочь в этой ситуации.





«Разнообразие симптоматики велико, чаще всего это нарушение движения в руке или ноге, головокружение, иногда потеря зрения на один глаз, нарушение координации речи, потеря чувствительности. Это может случиться внезапно и начаться с потери сознания, комы или онемения нескольких пальцев кисти. Надо поднять перед собой обе руки, одна рука, пораженная, будет отставать. Можно также произносить свое имя, если речь нарушена», — объяснил невролог.