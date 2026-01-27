«Ватрушка-убийца»: Травматолог рассказал о главной опасности зимнего увлечения детей и взрослых
Травматолог Гордеев: катание на ватрушке чревато черепно-мозговой травмой
Зимние забавы могут обернуться больничной койкой, если пренебрегать правилами. Особую опасность медики видят в надувных санках-тюбингах, которые в народе ласково называют «ватрушками». По данным Министерства здравоохранения Московской области, количество травм, связанных с этим развлечением, растёт. Что делает тюбинг таким коварным и как уберечь себя и детей от тяжёлых последствий?
Врач высшей категории, травматолог-ортопед Геннадий Гордеев в беседе с «Радио 1» заявил, что в этом году из-за большого количества снега сложились особенно опасные условия.
«Снега выпало очень много. Он рыхлый, пушистый, морозный, поэтому ледяные горки на крутых склонах оврагов и водоёмов создают прецеденты для привлечения к себе большого количества детишек разного возраста. Риск травмы напрямую зависит от места катания: чем выше горка или склон, чем круче, чем дальше раскаты трассы, тем опаснее», — сказал он.
Одной из главных опасностей эксперт назвал столкновения и отсутствие культуры катания. Результатом этого может стать не только ушиб, но и нечто более серьёзное — например, получение черепно-мозговой травмы. Однако по мнению травматолога, лежит даже не в плоскости медицины, а в области адаптации молодого поколения к реальным рискам. Он видит корень беды в том, что дети много времени проводят с гаджетами и, как следствие, теряет ловкость и бдительность в реальном мире.
Что же делать, если падения избежать не удалось?
«Надо обратиться в ближайший травмпункт, чтобы исключить более серьёзное повреждения. Особенно коварны травмы на морозе, когда из-за холода чувствительность снижается, и ребёнок может не сразу почувствовать всю серьёзность повреждения», — подчеркнул врач.
Резюмируя беседу, Геннадий Гордеев отметил, что необходим комплексный подход к безопасности. Он призвал родителей ответственно подходить к выбору как самого снаряда, так и места для катания. В конечном счёте, безопасность детей на горке зависит от взрослых, их умения объяснить риски и создать контролируемые условия для зимних забав.