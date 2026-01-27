«Ватрушка-убийца»: Травматолог рассказал о главной опасности зимнего увлечения детей и взрослых

27 января 2026, 11:39

Травматолог Гордеев: катание на ватрушке чревато черепно-мозговой травмой

Фото: iStock/Andrey Znamenskyi

Зимние забавы могут обернуться больничной койкой, если пренебрегать правилами. Особую опасность медики видят в надувных санках-тюбингах, которые в народе ласково называют «ватрушками». По данным Министерства здравоохранения Московской области, количество травм, связанных с этим развлечением, растёт. Что делает тюбинг таким коварным и как уберечь себя и детей от тяжёлых последствий?





Врач высшей категории, травматолог-ортопед Геннадий Гордеев в беседе с «Радио 1» заявил, что в этом году из-за большого количества снега сложились особенно опасные условия.





«Снега выпало очень много. Он рыхлый, пушистый, морозный, поэтому ледяные горки на крутых склонах оврагов и водоёмов создают прецеденты для привлечения к себе большого количества детишек разного возраста. Риск травмы напрямую зависит от места катания: чем выше горка или склон, чем круче, чем дальше раскаты трассы, тем опаснее», — сказал он.

Что же делать, если падения избежать не удалось?

«Надо обратиться в ближайший травмпункт, чтобы исключить более серьёзное повреждения. Особенно коварны травмы на морозе, когда из-за холода чувствительность снижается, и ребёнок может не сразу почувствовать всю серьёзность повреждения», — подчеркнул врач.