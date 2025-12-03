«Цифровая диета»: Психолог рассказала, как вернуть контроль над вниманием и перестать жить в режиме уведомлений

03 декабря 2025, 11:19

Психолог Кардиакос: зависимость от соцсетей происходит из-за скроллинга

Фото: iStock/Urupong

Вы замечали, как наше внимание стало самым дефицитным ресурсом? Его постоянно атакуют микродозы информации, а мы чувствуем усталость, рассеянность и раздражение. Что делать? По мнению специалистов, необходимо начинать с основ — с «технической гигиены» цифровой среды.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что главный принцип «цифровой гигиены» — вернуть себе контроль. И первый шаг к этому — радикальная настройка уведомлений.





«Можно выключить уведомления везде. И, если нужно, просто заходить и проверять. Это сохраняет контроль, вы сами включены в процесс. Оставьте только то, что требует вашей немедленной реакции — звонки, сообщения от близких, рабочие чаты в рабочее время. Лайки, комментарии в соцсетях, рассылки — все это можно проверять самостоятельно, когда у вас есть на это время и силы. Постоянные уведомления — это микропрерывание нашей деятельности, которое может раздражать, расстраивать или создавать иллюзию предвкушения», — объяснила она.

«Убирайте иконки на дальние экраны. Вы увидите, как палец тянется туда, где они были. На это место поставьте что-то полезное. Вместо соцсети на видном месте разместите приложение для изучения языка, головоломки или книгу. А еще попробуйте черно-белый режим экрана. Отсутствие цветов делает интерфейсы менее привлекательными и снижает дофаминовый отклик», — отметила психолог.

«Не стыдно выделить время на просмотр контента. Это может быть способ разгрузки. Но если мы едим его беспрерывно и в переизбытке, потом трудно концентрироваться.Договоритесь с собой: например, 30 минут вечером — ваше законное время на легкий контент для отдыха. Используйте встроенные функции телефона — "Режим сна" или "Фокус", которые в заданное время блокируют отвлекающие приложения. И постарайтесь не начинать день со скроллинга», — сказала собеседница.