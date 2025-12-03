«Цифровая диета»: Психолог рассказала, как вернуть контроль над вниманием и перестать жить в режиме уведомлений
Психолог Кардиакос: зависимость от соцсетей происходит из-за скроллинга
Вы замечали, как наше внимание стало самым дефицитным ресурсом? Его постоянно атакуют микродозы информации, а мы чувствуем усталость, рассеянность и раздражение. Что делать? По мнению специалистов, необходимо начинать с основ — с «технической гигиены» цифровой среды.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что главный принцип «цифровой гигиены» — вернуть себе контроль. И первый шаг к этому — радикальная настройка уведомлений.
«Можно выключить уведомления везде. И, если нужно, просто заходить и проверять. Это сохраняет контроль, вы сами включены в процесс. Оставьте только то, что требует вашей немедленной реакции — звонки, сообщения от близких, рабочие чаты в рабочее время. Лайки, комментарии в соцсетях, рассылки — все это можно проверять самостоятельно, когда у вас есть на это время и силы. Постоянные уведомления — это микропрерывание нашей деятельности, которое может раздражать, расстраивать или создавать иллюзию предвкушения», — объяснила она.
По ее словам, следующий уровень — организация домашнего экрана. Наша рука машинально тянется к ярким иконкам, и нужно создать этому барьер.
«Убирайте иконки на дальние экраны. Вы увидите, как палец тянется туда, где они были. На это место поставьте что-то полезное. Вместо соцсети на видном месте разместите приложение для изучения языка, головоломки или книгу. А еще попробуйте черно-белый режим экрана. Отсутствие цветов делает интерфейсы менее привлекательными и снижает дофаминовый отклик», — отметила психолог.
Анастасия Кардиакос подчеркнула, что краеугольный камень цифровой гигиены — осознанное выделение времени на контент. Скроллинг не должен быть фоном для всей жизни.
«Не стыдно выделить время на просмотр контента. Это может быть способ разгрузки. Но если мы едим его беспрерывно и в переизбытке, потом трудно концентрироваться.Договоритесь с собой: например, 30 минут вечером — ваше законное время на легкий контент для отдыха. Используйте встроенные функции телефона — "Режим сна" или "Фокус", которые в заданное время блокируют отвлекающие приложения. И постарайтесь не начинать день со скроллинга», — сказала собеседница.