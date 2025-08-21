«Онкология и диабет»: Стало известно о лечебных свойствах минеральной воды

21 августа 2025, 15:26

Эксперт Назаров: минеральную воду используют в реабилитации после онкологии

Фото: iStock/pinkomelet

Вода необходима организму для нормальной работы всех органов и систем. Кровь, лимфа, желудочный сок и другие жидкости организма — все они состоят из воды.





Специалист по лечебным и минеральным водам, учредитель компаний «Мир Уникальной Воды», ООО «Стэлмас-Д», автор книг о лечебных минеральных водах и их применении Александр Назаров в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что насчет употребления минеральной воды нужно консультироваться с врачом.





«Может произойти отложение солей в суставах, что приводит к проблемам. У кого-то кости ломаются, потому что кремний и магний заменяются на кальций и другие химические элементы, и в итоге мы теряем здоровье», — сказал он.

«Главная профилактика болезней начинается с очищения кишечника. Его поможет почистить лечебно-столовая и минеральная вода. Попадая в печень, такая вода увеличивает выработку желчи и очищает организм. Минеральную воду используют в реабилитации здоровья после онкологии, она помогает восстановить иммунную систему», — объяснил Назаров.

«Вода — это процесс ассоциации и диссоциации, то есть распада на «H» и «OH». Но в итоге вырабатывается энергия — тепло, благодаря которому мы живем», — заключил собеседник.