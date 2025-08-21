Стало известно, как фальсифицируют известный бренд минеральной воды

21 августа 2025, 14:15

Эксперт по воде Назаров: в воду засыпают соль с содой и выдают за боржоми

Фото: iStock/kuppa_rock

В Подмосковье спрос на бутилированную питьевую воду без сахара, подсластителей и ароматизаторов в июле вырос почти на 31,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Специалист по лечебным и минеральным водам, учредитель компаний «Мир Уникальной Воды», ООО «Стэлмас-Д», автор книг о лечебных минеральных водах и их применении Александр Назаров в беседе с «Радио 1» рассказал, чем бутилированная питьевая вода отличается от небутилированной.





«На бутилированной воде, если это не фальсификат, должен быть контроль качества. На заводах каждый час берется проба и отправляется в лабораторию, где фиксируется, что в воде нет ничего вредного для нашего организма», — сказал он.

«Зачастую фальсифицируется минеральная и лечебно-столовая вода, особенно — боржоми, потому что популярный бренд. Туда просто засыпают соду, соль — и в результате получается, вроде бы, боржоми по вкусу, но это уже другая вода. Я перестал с доверием относиться к этому, потому что вместо пользы мы получаем вред», — объяснил специалист.