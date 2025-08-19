Россиянам рассказали, как выбрать самые полезные яблоки

19 августа 2025, 16:59

Диетолог Соломатина: идеальные по форме яблоки обрабатываются химией

Фото: iStock/Damian Lugowski

Яблоки с признаками гниения и сморщенной кожурой покупать не стоит. Такой совет врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





Эксперт посоветовала в сезон покупать яблоки, выращенные в соседних областях, поскольку из-за длительной транспортировки и хранения во фруктах остаётся меньше витаминов.





«Не советую приобретать яблоки, которые имеют идеальную форму и все как один к одному. Чтобы добиться такой красоты, часто требуется обработка химическими веществами. Поэтому неровные, даже корявые яблоки обычно самые полезные», — пояснила Соломатина в беседе с «Москвой 24».

«Добиться надежного результата можно, лишь пошагово снижая вес естественным путём. Для этого необходимо поддерживать дефицит калорий, не исключая при этом из рациона необходимые организму полезные компоненты пищи», — пояснила специалист.