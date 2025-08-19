Россиянам рассказали, как выбрать самые полезные яблоки
Диетолог Соломатина: идеальные по форме яблоки обрабатываются химией
Яблоки с признаками гниения и сморщенной кожурой покупать не стоит. Такой совет врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Эксперт посоветовала в сезон покупать яблоки, выращенные в соседних областях, поскольку из-за длительной транспортировки и хранения во фруктах остаётся меньше витаминов.
«Не советую приобретать яблоки, которые имеют идеальную форму и все как один к одному. Чтобы добиться такой красоты, часто требуется обработка химическими веществами. Поэтому неровные, даже корявые яблоки обычно самые полезные», — пояснила Соломатина в беседе с «Москвой 24».
Она отметила, что кожура свежего яблока должна быть упругой, без малейших признаков гниения. Врач также предупредила, что людям с заболеваниями ЖКТ яблоки стоит употреблять в запеченном виде.
По словам Соломатиной, у некоторых людей яблоки могут подавлять аппетит, а у других, наоборот, ещё больше его вызывать.
При этом здоровое похудение возможно только при дефиците калорий, рассказала Общественной Службе Новостей доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва.
«Добиться надежного результата можно, лишь пошагово снижая вес естественным путём. Для этого необходимо поддерживать дефицит калорий, не исключая при этом из рациона необходимые организму полезные компоненты пищи», — пояснила специалист.
Если человек съедает больше суточной нормы килокалорий, то избыток будет откладываться в лишний вес. Для похудения необходимо потреблять меньше калорий, чем тратить.
Королёва посоветовала отказаться от сладких, солёных и жирных рафинированных продуктов. Вместо них стоит выбирать овощи, фрукты, натуральные источники белка и так далее. Кроме того, необходимо повысить уровень физической активности, чтобы увеличить суточный расход калорий.