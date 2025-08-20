Диетолог рассказала, как нужно питаться, чтобы не растянуть желудок

20 августа 2025, 12:18

Диетолог Соломатина: желудок может растянуться, если не контролировать порции

Фото: iStock/wmaster890

Всем известно, что питание — залог здоровья, но мало кто задумывается о порциях, которые также влияют на насыщения организма.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что контролировать порции необходимо всем, невзирая на цели.





«Мы можем съесть тазик салата, а можем орехи. Вроде бы, все полезно, но калорийность в разы отличается. Например, мясо и зелень сравнивать никак нельзя. К тому же, нужно помнить, что наш желудок не бездонный, мы можем его растянуть любой едой», — сказала эксперт.

«Мы можем порции контролировать с точки зрения калорийности, объема, нутриентной плотности. Есть базовая рекомендация, чтобы мясо или рыба, курица — помещались в ладонь каждого человека, но это опять же индивидуально», — объяснила Соломатина.

«Кому-то подойдет дробное и частое питание, потому что не хватить трех раз в день. А кому-то необходимо большими порциями и в малом количестве. Если вы бегаете, занимаетесь спортом, то нужно смотреть по нагрузке», — подчеркнула врач.