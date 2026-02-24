«Опасные звоночки»: Психолог перечислил признаки того, что паре пора обратиться за помощью к специалисту

24 февраля 2026, 18:33

Психолог Шамсутдинов: паре нужно обратиться к психологу при чувстве одиночества

Фото: iStock/Prostock-Studio

Кризис в отношениях, по словам специалистов, является вполне нормальным и закономерным явлением. Но можно ли с ним справиться своими силами?





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что с кризисом в браке можно справиться самостоятельно, однако есть несколько признаков, когда необходима консультация психолога.





Постоянное чувство раздражения или недовольства;

Отсутствие желания общаться или проводить время вместе;

Частые конфликты, которые не удается разрешить;

Чувство одиночества или эмоциональной дистанции;

Желание одного из партнеров прекратить отношения.

«Каждый брак проходит через испытания, и важно не только сохранять любовь, но и развивать её на протяжении всей совместной жизни. Вообще, испытывать раздражение или недовольство в долгосрочных отношениях — это нормально. Важно понимать, что это не означает конец любви или отношений. Это скорее сигнал о том, что необходимо обратить внимание на свои чувства и потребности», — добавил эксперт.