«Приглушите свет»: Кинологи поделились идеями для «свиданий» с собаками в День Святого Валентина
Кинолог Голубев: в День Святого Валентина собаке можно устроить СПА-процедуры
Кто сказал, что 14 февраля нужно отмечать только со своей половинкой? Если ваш «Валентин» – четвероногий, это тоже отличный повод отметить День всех влюбленных и заодно укрепить связь с собакой.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что выступает против очеловечивания питомцев, но и в этом есть свои нюансы.
«Собака не поймет, в связи с чем устроен праздник. Но почему бы не выделять в году несколько особенных дней, которыми можно разнообразить привычные, рутинные будни собаковода? Главное – всегда помнить о безопасности, не угощать питомца опасными продуктами. И следить, чтобы “свидание” было ему только в удовольствие», — поделился мнением он.
Романтический ужинВ повседневном рационе собаки все довольно просто, без изысков, и это правильно. Но порой можно сделать исключение и побаловать питомца чем-то особенным. Из возможных вариантов – кусочки отварной или запеченной говядины, индейки, которые можно подать как «филе миньон», дополнив пюре из тыквы. Подайте блюдо красиво, как в ресторане: приглушите свет и зажгите свечи, но так, чтобы собака не могла их случайно столкнуть. Сфотографируйте ужин и угостите питомца. Разделите трапезу с ним, а после можно посмотреть вместе фильм.
ШопингПосвятите день любимым активностям собаки: сходите на площадку, поиграйте в мячик. А в конце измените привычный маршрут и загляните в зоомагазин. Позвольте питомцу «выбрать» игрушку: поднесите ему разные варианты, посмотрите, какая понравится. Купите новый элемент гардероба – возможно, найдется тематический, вроде свитера с сердечками. В дополнение приобретите массажную щетку и устройте дома сеанс груминга с почесываниями.
СПА-деньОдин из лучших подарков, который вы можете сделать своему питомцу, особенно стареющему – это ортопедический лежак. Это отличный вклад в здоровье и комфорт собаки. Познакомьте его с новым предметом, позвольте расслабиться. Включите музыку для релаксации и сделайте расслабляющий массаж. Если вдруг у вашей собаки уже наблюдаются проблемы с суставами, то она придет от такого релакса в особый восторг.
Лучшее свидание – это проявление заботы о собаке. Зная характер и особенности вашего питомца, выберите тот вариант, который подойдет именно ему. И всегда помните о безопасных угощениях: проверьте, что в этот день в меню не будет изюма, винограда, шоколада, сахара, авокадо, вишни и прочих опасных продуктов.