«Приглушите свет»: Кинологи поделились идеями для «свиданий» с собаками в День Святого Валентина

13 февраля 2026, 11:22

Кинолог Голубев: в День Святого Валентина собаке можно устроить СПА-процедуры

Фото: iStock/Aleksandr Zyablitskiy

Кто сказал, что 14 февраля нужно отмечать только со своей половинкой? Если ваш «Валентин» – четвероногий, это тоже отличный повод отметить День всех влюбленных и заодно укрепить связь с собакой.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что выступает против очеловечивания питомцев, но и в этом есть свои нюансы.





«Собака не поймет, в связи с чем устроен праздник. Но почему бы не выделять в году несколько особенных дней, которыми можно разнообразить привычные, рутинные будни собаковода? Главное – всегда помнить о безопасности, не угощать питомца опасными продуктами. И следить, чтобы “свидание” было ему только в удовольствие», — поделился мнением он.

Романтический ужин

Шопинг

СПА-день