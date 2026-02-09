Домашнюю собаку выкинули на улицу в Севастополе, она попала под машину
В Севастополе неизвестные выбросили на улицу домашнюю собаку. Животное три дня бродило по городу, пока его не сбила машина.
Как пишет телеканал «360», после наезда псу сломало лапу, он волочил ее, прячась по подвалам. В одном из них собаку нашли сантехники и отвезли в ветклинику.
Там животное приняли за бездомное и после осмотра снова выпустили на улицу, из‑за чего травма усугубилась. Позже волонтеры отловили пса и фактически спасали всем двором. На лечение собрали 35 тысяч рублей. Сейчас неравнодушные жители ищут собаке новых хозяев и добиваются справедливости.
