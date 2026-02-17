Никита Борисов из Подмосковья стал лучшим кинологом Минобороны РФ

17 февраля 2026, 11:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

С 13 по 15 февраля 2026 года в Москве прошла выставка «Лучшие собаки России/РКФ 2026», где наградили лучших кинологов и служебных собак по итогам 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.





В центре внимания оказался выпускник Губернского колледжа городского округа Серпухов Никита Борисов и его бельгийская овчарка малинуа Мира. По результатам профессиональных достижений Никита и Мира получили высшую награду — титул «Лучший кинолог и лучшая служебная собака Министерства обороны Российской Федерации».



Высокая оценка работы стала результатом многомесячных тренировок, полного взаимопонимания и точного выполнения служебных задач. Победители получили кубки, дипломы и ценные подарки от спонсоров — сертификаты на профессиональную амуницию и спецкорма, которые помогут им в дальнейшей службе.





«Губернский колледж всегда уделял особое внимание подготовке специалистов-кинологов. Успех Никиты Борисова на федеральном уровне — повод для гордости всего коллектива и студентов. Поздравляем Никиту и Миру с этой блестящей победой», — отметили в администрации колледжа.