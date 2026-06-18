Опасный великан: Россиянам рассказали, как и зачем бороться с борщевиком

18 июня 2026, 16:45

Активистка Попова: борщевик нужно убирать в полной защитной экипировке

Фото: iStock/Olga Seifutdinova

Борщевик Сосновского — ядовит, живуч и захватывает всё новые территории. Как защитить себя и свой участок?





Основательница движения «Антиборщевик» Мария Попова в беседе с «Радио 1» заявила, что завезённый с Кавказа как кормовая культура, борщевик быстро вышел из-под контроля. Сегодня его заросли встречаются повсюду: на полях, вдоль дорог, на берегах водоёмов и на приусадебных участках. Каждое растение даёт до 20 тысяч семян, и у него нет естественных врагов.





«В соке борщевика содержатся вещества, повышающие чувствительность кожи к ультрафиолету. Попадание даже капли сока на солнце вызывает тяжёлые ожоги, которые долго не заживают. Кроме того, растение вытесняет местные виды и разрушает экосистемы. Самая главная ошибка в вопросе с борщевиком — отсутствие планирования. Люди вспоминают о нем в июле, когда он уже с зонтами, а всё остальное время года о нём помнят плохо», — сказала она.

«Для одиночных растений подходит выкапывание с корнем (на штык лопаты) или обрезка соцветий до созревания семян. Обрезку проводят двукратно с интервалом в две недели. Для больших площадей используют гербициды на основе глифосата. Лучше начинать как можно раньше — с апреля, как снег сошёл. Чем борщевик мельче, тем с ним проще обращаться и тем меньше риск ожога. Важно: скошенный борщевик нельзя оставлять на земле — в стебле хватает запасов для созревания семян», — отметила Попова.