Эксперт предупредила дачников об ожогах при неправильной борьбе с борщевиком
Неправильная борьба с борщевиком на загородном участке может привести к ожогам и волдырям, предупредила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.
По словам специалиста, главную опасность представляет сок растения. Он повышает чувствительность кожи к ультрафиолету. Если сок попадет на кожу, а затем этот участок окажется под солнцем, человек рискует получить сильный ожог и волдыри. При этом неприятные симптомы иногда появляются лишь через несколько часов. Чихринова не советует косить борщевик без защиты. Во время работы мелкие частицы сорняка и капли сока могут попасть на кожу и в глаза.
Она в беседе с RT порекомендовала надевать плотные перчатки, закрытую одежду и обувь. Лицо нужно закрыть очками и специальным щитком. При работе триммером специалист советует использовать респиратор. После удаления растения эксперт рекомендует постирать одежду и промыть все открытые участки кожи водой с мылом. Сделать это стоит даже в том случае, если человек не заметил прямого контакта с борщевиком.
