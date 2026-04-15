Россиян предупредили о штрафах за борщевик
За разросшийся борщевик на участке российские дачники могут получить большой штраф. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Если борщевик распространился на соседние участки, владельцы этих территорий могут подать жалобу в местные органы власти и Россельхознадзор. К заявлению рекомендуется приложить фотографии и видеозаписи, на которых будет четко видно, как борщевик перешел с одного участка на другой.
По результатам проверки специалисты выдадут владельцу участка, допустившему распространение борщевика, уведомление об устранении проблемы в течение определенного срока. Обычно он составляет 30 календарных дней. Если дачник не выполнит предписание, ему грозит штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей. После этого ему будет выдано повторное уведомление.
Если ситуация не изменится, суд может обязать владельца принимать меры по предотвращению распространения борщевика в течение пяти лет. За каждый день просрочки будет начисляться пеня. Депутат подчеркнул, что заниматься уничтожением борщевика самостоятельно запрещено. Однако если борщевик распространился с заброшенного участка на общую территорию садоводческого товарищества, ответственность за его ликвидацию ложится на все товарищество.
