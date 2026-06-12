Москвичи хотели повысить иммунитет с помощью борщевика и гадюки, но оказались в больнице

12 июня 2026, 12:08

Москвичи использовали змею и борщевик для повышения иммунитета

Фото: istockphoto/MikeLane45

В Москве за последний месяц врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли двоих мужчин, которые рискнули укрепить иммунитет опасными методами. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале института.