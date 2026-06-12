Москвичи хотели повысить иммунитет с помощью борщевика и гадюки, но оказались в больнице
В Москве за последний месяц врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли двоих мужчин, которые рискнули укрепить иммунитет опасными методами. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале института.
Один из пациентов решил «натренировать» иммунитет к яду гадюки. Мужчина поймал змею на даче и привез домой. Рептилия укусила его — в результате у пострадавшего посинели пальцы, а рука сильно опухла. Врачи предупреждают: даже малые дозы яда могут нарушить работу внутренних органов, и последствия могли оказаться куда серьезнее.
Второй москвич попытался повысить защитные силы организма с помощью борщевика. Он поверил, что растение обладает целебными свойствами, но на деле получил лишь химические ожоги.
Специалисты Склифа призывают не экспериментировать со здоровьем и отказаться от сомнительных народных методов. Единственный безопасный способ лечения — своевременное обращение к профессиональным врачам.
Читайте также: