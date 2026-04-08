«Опасно игнорировать»: Врач назвал 10 скрытых признаков гиподинамии

08 апреля 2026, 18:39

Врач Иванов: проблемы со сном можно считать признаком гиподинамии

Фото: istockphoto/Viktoria Korobova

Одышка после второго этажа, бессонница, хроническая усталость и даже раздражительность — люди часто списывают эти симптомы на стресс или возраст. Однако причиной этому может быть «болезнь XXI века» — гиподинамия.





Главный внештатный специалист по спортивной медицине Марк Иванов в беседе с «Радио 1» объяснил, как самостоятельно распознать недуг до визита к врачу и почему опасно игнорировать слабость в ногах.





«Гиподинамия — это патологическое состояние, которое характеризуется снижением двигательной активности и, как следствие, нарушением определённых функций организма. Чаще всего причина — длительное пребывание в сидячем положении», — сказал он.

«Набор лишнего веса, особенности в абдоминальной области (животе), проблемы с пищеварением — запоры, вздутие. А также ухудшение когнитивных функций: память, концентрация внимания, и даже раздражительность, апатия, депрессия — это всё может быть симптомами гиподинамии», — перечислил Иванов.