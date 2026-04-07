Врач раскрыл, почему женщины живут дольше мужчин — все дело в мытье посуды

07 апреля 2026, 17:24

Врач Тяжельников: Женщины живут больше, потому что моют посуду после еды

Женщины живут дольше мужчин, потому что вынуждены после еды мыть посуду. Такое заявление сделал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.





Он отметил, что после еды мужчины обычно ложатся на диван перед телевизором, а женщины продолжают заниматься домашними делами. Однако после приема пищи обязательно должна следовать небольшая активность, чтобы организм начал процесс переваривания.





«Есть рекомендации по употреблению не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Мы должны стремиться к тому, чтобы все-таки это потребление пищи насыщало тебя, давало тебе силы, но при этом не было избыточным», — отметил Тяжельников в разговоре с Москвой 24.