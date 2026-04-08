Врач раскрыл опасность бесконтрольного употребления мелатонина
Мелатонин не относится к препаратам с высоким риском тяжелых побочных эффектов, однако его бесконтрольный прием может быть небезопасен. Об этом «Газете.Ru» сообщил сомнолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Казаченко.
Врач отметил, что самовольное употребление препарата, отклонение от предписанных дозировок или превышение рекомендованного курса считаются бесконтрольным приемом. В России оптимальная доза мелатонина варьируется от 0,1 до трех миллиграммов, а максимально допустимая — шесть миллиграммов (в некоторых странах этот предел может достигать 10 миллиграммов). Не рекомендуется превышать рекомендованные дозы, так как на текущий момент нет достаточных данных о безопасности длительного использования в высоких концентрациях.
По словам специалиста по сну, еще одна проблема — применение мелатонина без предварительного выяснения причин бессонницы. Уверенность в его универсальности может привести лишь к временному облегчению, после чего симптомы могут вернуться. Длительный прием мелатонина обычно показан только пациентам с изначально низким уровнем гормона. Хотя негативное воздействие на эндокринную систему пока не подтверждено, необходимы дополнительные исследования.
Среди наиболее частых побочных эффектов — головная боль и сонливость в дневное время. Также возможны раздражительность, нервозность, беспокойство, кожный зуд и повышение артериального давления.
