Доктор Мясников назвал непростительную для врача ошибку
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» ошибку, которую не простил бы себе или своим подчиненным.
Мясников подчеркнул, что никогда не простил бы ошибку в диагностике сердечных проблем. Он отметил, что примерно у одного из ста человек симптомы инфаркта могут быть нетипичными и их можно спутать с менее серьёзными состояниями.
«Если такой поступит и скажет: "Мне на вдохе колет" (...). То есть классическая межреберная невралгия. Я никогда не позволю себе, никогда не прощу ординатору своему или заведующему, если он не обследует его на серьезную кардиологическую патологию», — подчеркнул эксперт.
Врач также обратил внимание на необходимость тщательного обследования людей с факторами риска, такими как избыточный вес или возраст старше 40 лет.