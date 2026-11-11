«Опережают события или катастрофизируют»: Психолог рассказала, как онкобольные реагируют на диагноз и можно ли в этом помочь

11 ноября 2026, 14:44

Психолог Трифонова: онкобольные могут замкнуться после узнавания диагноза

Фото: istockphoto/DragonImages

Ежегодно миллионы людей по всему миру слышат от врача фразу «у вас рак». Для одних это становится результатом планового скрининга, для других — шокирующей находкой после случайного обследования или визита к врачу по совсем другому поводу.





Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Московской области Ирина Трифонова в беседе с «Радио 1» объяснила, что когда человеку сообщают об онкологическом заболевании, он может испытывать очень разные эмоции: страх, рассеянность, злость, чувство несправедливости.





«Иногда — полное эмоциональное оцепенение. Здесь нет какой-то единственной правильной реакции. Один пациент подробно расспрашивает врача, другой перестаёт воспринимать информацию, третий внешне спокоен, но спустя несколько дней у него появляются бессонница и тревога», — сказала она.

«Часто люди мысленно опережают события или катастрофизируют. Диагноз ещё только установлен, впереди обследование и определение тактики лечения, а человек уже представляет самые неблагоприятные сценарии. Мы помогаем отделить то, что известно на сегодняшний день, от его предположений и пугающих прогнозов», — отметила Трифонова.

«В паллиативной помощи невозможно полностью отделить психологическое состояние пациента от состояния его семьи. У пациента на первый план выходят страх боли, потеря самостоятельности, зависимость от окружающих. Иногда человека больше всего беспокоит не собственное состояние как таковое, а то, как его семья будет справляться без него», — подчеркнула врач.