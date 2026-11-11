Нейропсихолог объяснила, как помочь ребенку справиться со страхом поездок

11 ноября 2026, 10:16

Врач Чурюмова дала три совета, как облегчить поездку ребенка в автомобиле

Фото: iStock/T. Pleydell

Боязнь автомобиля у ребенка может возникать из-за возраста, самочувствия или психологических причин. На это обратила внимание нейропсихолог детской клиники «Будь Здоров» Татьяна Чурюмова.