Нейропсихолог объяснила, как помочь ребенку справиться со страхом поездок
Боязнь автомобиля у ребенка может возникать из-за возраста, самочувствия или психологических причин. На это обратила внимание нейропсихолог детской клиники «Будь Здоров» Татьяна Чурюмова.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист посоветовала взрослым спокойнее готовиться к дороге. Если сборы сопровождают спешка и раздражение родителей, у ребенка могут появиться неприятные ассоциации с поездкой.
Для детей младше трех лет важно настроить ремни автокресла так, чтобы они не причиняли дискомфорта. Школьникам младшего и среднего возраста могут мешать тряска, пробки, шум и яркий свет. Чурюмова предложила играть с ними в распознавание звуков и их громкости, а еще развивать тактильные ощущения.
У старшеклассников трудности иногда связаны с особенностями развития вегетативной нервной системы. В таком случае специалист рекомендует обратиться к педиатру или неврологу.
Детей с нарушениями сенсорной обработки, в том числе с расстройствами аутистического спектра, стоит готовить к поездке заранее. Им можно показать автокресло, вместе рассмотреть его детали и дать время привыкнуть к запаху в салоне.
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