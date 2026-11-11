Анализ крови помог выявить признаки, предшествующие раку яичников
Ученые из Онкологического института семьи Хоуг нашли молекулярный маркер, связанный с ранними стадиями рака яичников и предшествующими ему изменениями в тканях. Об этом сообщает журнал Nature Medicine.
Исследователи изучили молекулу РНК Tu-Stroma. Ее концентрация в крови оказалась повышенной у пациенток с начальной стадией заболевания и у женщин с предраковыми изменениями в маточных трубах.
Обычные анализы крови и методы визуализации, как правило, не позволяют обнаружить такие нарушения. Врачи чаще находят их случайно при удалении маточных труб или яичников.
За восемь лет научная группа разработала и испытала тест на основе нового маркера. При проверке на отдельной группе участниц анализ выявил предраковые изменения в 92,3% случаев. Среди здоровых женщин он верно показал отсутствие заболевания в 98,2% случаев.
Авторы работы полагают, что метод в перспективе поможет распознавать опасные изменения до появления опухоли. Он может оказаться полезным для женщин с наследственной предрасположенностью к раку яичников, включая носительниц мутаций BRCA1 и BRCA2.
Читайте также: