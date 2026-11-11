Анализ крови помог выявить признаки, предшествующие раку яичников

11 ноября 2026, 08:15

Фото: iStock/RossHelen

Ученые из Онкологического института семьи Хоуг нашли молекулярный маркер, связанный с ранними стадиями рака яичников и предшествующими ему изменениями в тканях. Об этом сообщает журнал Nature Medicine.