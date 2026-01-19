19 января 2026, 15:43

Фото: iStock/vchal

В деловой сфере нужно интеллектуально трудиться и стремиться к практической пользе и выгоде. В любви стоит опираться на общие ценности, интересы, взгляды. Для поддержания здоровья необходимо дома создать обстановку покоя, чистоты и уюта.