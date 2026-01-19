«Опираться на ценности»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 19 по 25 января
В деловой сфере нужно интеллектуально трудиться и стремиться к практической пользе и выгоде. В любви стоит опираться на общие ценности, интересы, взгляды. Для поддержания здоровья необходимо дома создать обстановку покоя, чистоты и уюта.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для всех знаков зодиака.
Овен будет сосредоточен на материальных вопросах. Он захочет стабильности, комфорта.
Телец почувствует прилив энергии, его силы пополнятся. Он станет решительнее и смелее.
Близнецы обновят свои идеи, знания через знакомства. Финансовое положение у них упрочнится.
Раку помогут организаторские способности. Они преуспеют в делах.
Льву надо проявить трудолюбие, работоспособность. Благоразумие и план помогут достичь цели.
Дева самостоятельно добьется благополучия и возьмет под контроль то, что ранее ей не удавалось решить.
Весам надо воспользоваться своим очарованием. Они смогут добиться расположения окружающих.
Скорпиону желательно быть осторожным и серьёзным. Ему важно верить в себя и в свои силы, позитивно мыслить.
Стрельцу нужно внимательно слушать своих собеседников. Торопиться с ответом и выводами не стоит. Любую информацию сначала надо тщательно изучить.
Козерог станет романтичнее. Позитивные эмоции наполнят его жизнь. Чувство влюбленности вдохновит.
Водолей захочет помочь своим близким и позаботиться о них. Благодаря этому улучшатся взаимоотношения и наладится эмоциональный контакт.
Рыбам нужно развивать любознательность, быть любопытным. Они значительно расширят свое мировоззрение.
