Астролог Зараев предрёк судьбу Юлии Тимошенко
Дело Юлии Тимошенко еще долго будут рассматривать украинские суды, однако до реального тюремного заключения дело не дойдёт. Такое мнение выразил в беседе с Life.ru астролог Александр Зараев.
Гороскоп лидера партии «Батькивщина» указывает на высокие амбиции, волю и умение создавать вокруг себя нужные связи. При этом текущая ситуация приведёт скорее к финансовым потерям, чем к лишению свободы.
«Цель — не столько посадить, сколько устроить эти долгие разборки. Вскоре закончатся все эти разбирательства также весной, после того как произойдут некие выборы, и некий венок мученичества она будет на себе носить», — считает Зараев.Астролог также высказался о президентских амбициях Тимошенко. По мнению эксперта, ей уже не хватает прежней харизмы, а нынешние процессы на Украине направлены на отстранение лидера «Батькивщины» от реальной власти. Зараев предположил, что политическая миссия Тимошенко уже завершилась и вернуться на вершину будет крайне сложно.