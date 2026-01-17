Астролог Зараев предрёк судьбу Юлии Тимошенко

17 января 2026, 00:53

Юлия Тимошенко (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Дело Юлии Тимошенко еще долго будут рассматривать украинские суды, однако до реального тюремного заключения дело не дойдёт. Такое мнение выразил в беседе с Life.ru астролог Александр Зараев.





Гороскоп лидера партии «Батькивщина» указывает на высокие амбиции, волю и умение создавать вокруг себя нужные связи. При этом текущая ситуация приведёт скорее к финансовым потерям, чем к лишению свободы.



«Цель — не столько посадить, сколько устроить эти долгие разборки. Вскоре закончатся все эти разбирательства также весной, после того как произойдут некие выборы, и некий венок мученичества она будет на себе носить», — считает Зараев.