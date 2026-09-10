Сексолог назвала причины интереса мужчин к ручной стимуляции

10 сентября 2026, 07:16

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Сексолог Бекки Крепсли-Фокс заявила, что ручная стимуляция все чаще привлекает мужчин и порой воспринимается ими как более комфортный вариант интимной близости, чем оральные ласки. Об этом сообщает Metro.