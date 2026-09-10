Сексолог назвала причины интереса мужчин к ручной стимуляции
Сексолог Бекки Крепсли-Фокс заявила, что ручная стимуляция все чаще привлекает мужчин и порой воспринимается ими как более комфортный вариант интимной близости, чем оральные ласки. Об этом сообщает Metro.
По словам специалистки, петтинг помогает партнерам сохранять зрительный контакт, целоваться и общаться во время процесса. Такой формат усиливает ощущение эмоциональной близости и дает возможность лучше чувствовать реакцию друг друга.
Ручные ласки позволяют точнее выбирать скорость движений, силу прикосновений и ритм. Это дает партнерам больше контроля над происходящим и упрощает разговор о предпочтениях.
Крепсли-Фокс отметила, что популярность практики связана и с усталостью современных пар. Для такой близости не нужна длительная подготовка, поэтому ее легче вписать в повседневную жизнь.
При этом оральный секс сохраняет высокую популярность. Часть мужчин считает его особенно приятным из-за чувства желанности, которое он создает.
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