Психолог Самбурский объяснил, когда крик помогает справиться со стрессом
Крик может усилить агрессию, если использовать его для разрядки каждый день
Крик может временно облегчить эмоциональное напряжение, однако регулярная разрядка таким способом способна усилить злость и агрессию. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.
По словам Самбурского, кричать в течение 30 секунд действительно может дать эмоциональную разрядку и освобождение. Если не выплескивать накопившуюся агрессию, она будет отравлять изнутри.
«Объясняя природу стресса, я люблю сравнивать людей со скороварками. В устройстве есть клапан, через который периодически сбрасывается пар. Если его пережать, давление начнет расти и последует взрыв. Вот и нам, чтобы не взорваться, иногда нужно как-то избавляться от накопившегося напряжения. В этом плане покричать буквально полминуты может быть очень полезно, особенно в ситуации, когда долго приходилось держать лицо, делая вид, что все отлично», — отметил он.Особенно это актуально для так называемого сэндвич-поколения — тех, кто одновременно заботится о детях и пожилых родителях.
При этом превращать крик в ежедневный способ справляться с неприятностями не стоит. Как предупредил Самбурский, человек может привыкнуть реагировать криком на любой стресс, а регулярное выплёскивание злости — сделать его ещё более раздражительным и агрессивным.
Особенно опасно кричать ради разрядки на тех, кто не может ответить, например на детей или подчинённых, подчеркнул психолог.
По мнению специалиста, лучше превратить крик в совместное развлечение с друзьями или коллегами, чтобы он стал поводом повеселиться, а не способом срывать злость на окружающих.