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Психолог Самбурский объяснил, когда крик помогает справиться со стрессом

Крик может усилить агрессию, если использовать его для разрядки каждый день
Фото: istockphoto / stockfour

Крик может временно облегчить эмоциональное напряжение, однако регулярная разрядка таким способом способна усилить злость и агрессию. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.



По словам Самбурского, кричать в течение 30 секунд действительно может дать эмоциональную разрядку и освобождение. Если не выплескивать накопившуюся агрессию, она будет отравлять изнутри.

«Объясняя природу стресса, я люблю сравнивать людей со скороварками. В устройстве есть клапан, через который периодически сбрасывается пар. Если его пережать, давление начнет расти и последует взрыв. Вот и нам, чтобы не взорваться, иногда нужно как-то избавляться от накопившегося напряжения. В этом плане покричать буквально полминуты может быть очень полезно, особенно в ситуации, когда долго приходилось держать лицо, делая вид, что все отлично», — отметил он.


Особенно это актуально для так называемого сэндвич-поколения — тех, кто одновременно заботится о детях и пожилых родителях.

При этом превращать крик в ежедневный способ справляться с неприятностями не стоит. Как предупредил Самбурский, человек может привыкнуть реагировать криком на любой стресс, а регулярное выплёскивание злости — сделать его ещё более раздражительным и агрессивным.

Особенно опасно кричать ради разрядки на тех, кто не может ответить, например на детей или подчинённых, подчеркнул психолог.

По мнению специалиста, лучше превратить крик в совместное развлечение с друзьями или коллегами, чтобы он стал поводом повеселиться, а не способом срывать злость на окружающих.
Дайана Хусинова

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