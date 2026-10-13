Психолог Самбурский объяснил, когда крик помогает справиться со стрессом

13 октября 2026, 13:58

Крик может усилить агрессию, если использовать его для разрядки каждый день

Фото: istockphoto / stockfour

Крик может временно облегчить эмоциональное напряжение, однако регулярная разрядка таким способом способна усилить злость и агрессию. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.





По словам Самбурского, кричать в течение 30 секунд действительно может дать эмоциональную разрядку и освобождение. Если не выплескивать накопившуюся агрессию, она будет отравлять изнутри.

