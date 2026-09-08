«Оргазм вместо спрея»: Стало известно, правда ли секс лечит насморк

08 сентября 2026, 17:55

Фото: iStock/Sergii Gnatiuk

В интернете распространилась информация, что интимная близость может временно вылечить насморк. Говорится, что лучший сосудосуживающий препарат — это секс. Насколько это правда?





Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» отметила, физиологический механизм действительно работает, но называть интимную близость «лекарством» было бы ошибкой.





«Секс на самом деле благоприятно влияет на весь организм. Он способен улучшать настроение, психическое состояние человека — это тот же иммунитет, который начинает бороться со всеми заболеваниями. Поэтому новость не фейковая. Но лекарством от заложенности носа секс, конечно, не назвать. Благоприятное лечение — это вполне реально, и улучшение иммунитета, и улучшение жизненных функций», — сказала она.

«Секс благоприятно влияет на иммунитет и настроение. Но это — подсознательное лечение, а не замена противовирусным препаратам. Если заложенность вызвана вирусом или аллергией, секс лишь на время облегчит дыхание, но не уберет причину болезни. При гнойных синуситах такое «лечение» и вовсе противопоказано. А вот как способ снять стресс и поднять тонус — почему бы и нет, если позволяет самочувствие», — объяснила Варра.