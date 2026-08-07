Сексолог назвала вопрос, который способен помешать женщине испытать оргазм
Сексолог Аннабель Найт предупредила, что вопрос мужчины о близости оргазма часто вызывает у женщины тревогу и ощущение спешки. Из-за этого становится сложнее расслабиться и сохранить возбуждение. Об этом сообщает Metro.
Опрос показал, что многим женщинам не нравится, когда партнер уточняет, скоро ли наступит кульминация. Такие слова могут вызвать сомнения: достаточно ли быстро развивается процесс, не устал ли мужчина и не разочарован ли он. По словам Найт, женское возбуждение нередко развивается постепенно. Для удовольствия важны доверие, спокойствие и отсутствие давления. Прямой вопрос об оргазме смещает внимание на ожидания партнера и мешает сосредоточиться на собственных ощущениях.
Иногда женщина пытается ускорить процесс, сбивается с комфортного ритма или имитирует оргазм, чтобы прекратить неловкий разговор, отметила специалистка. Найт посоветовала обсуждать конкретные действия. Вместо вопроса о кульминации она предложила спрашивать: «Тебе приятно?» или «Продолжить так?».
При проблемах в сексе можно обратиться к врачу-сексологу — он занимается вопросами снижения либидо, трудностей с возбуждением, эрекцией, оргазмом, преждевременной эякуляцией и другими сексуальными нарушениями. В зависимости от симптомов также могут понадобиться консультации уролога-андролога, гинеколога или эндокринолога, чтобы исключить воспаления, гормональные нарушения и другие медицинские причины.
Если трудности связаны со стрессом, тревогой, неуверенностью, пережитым негативным опытом или напряжением в отношениях, полезна работа с психологом или психотерапевтом, имеющим подготовку в сексологии. При сложностях в паре можно прийти на консультацию вместе к семейному психологу или парному терапевту — это поможет спокойно обсудить проблему и найти решение без обвинений.
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