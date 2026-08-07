Сексолог назвала вопрос, который способен помешать женщине испытать оргазм

07 августа 2026, 07:10

Вопрос о близости к кульминации мешает женщинам чувствовать безопасность

Фото: iStock/M-Production

Сексолог Аннабель Найт предупредила, что вопрос мужчины о близости оргазма часто вызывает у женщины тревогу и ощущение спешки. Из-за этого становится сложнее расслабиться и сохранить возбуждение. Об этом сообщает Metro.