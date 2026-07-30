Сексолог предупредила об опасности хранения презервативов в жаре

30 июля 2026, 07:37

Сексолог Найс: Средства контрацепции нужно хранить в прохладном и сухом месте

Фото: iStock/leeser87

Сексолог Джемма Найс посоветовала хранить презервативы в сухом и прохладном месте, защищенном от солнца. Для этого подойдет домашний шкаф или ящик. Об этом сообщает Metro.