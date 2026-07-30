Сексолог предупредила об опасности хранения презервативов в жаре
Сексолог Джемма Найс посоветовала хранить презервативы в сухом и прохладном месте, защищенном от солнца. Для этого подойдет домашний шкаф или ящик. Об этом сообщает Metro.
По словам специалиста, высокие температуры способны ухудшить прочность материала. Поэтому средства защиты не стоит надолго оставлять в салоне автомобиля, на подоконнике, в палатке или в сумке. Из-за перегрева презерватив может порваться во время секса.
Найс отметила, что холодильник для хранения тоже не подходит. Резкая смена температуры — например, перенос из холода в сильную жару — способна повредить изделие.
Сексолог Сара Мулиндва назвала признаки непригодного презерватива: липкая или ломкая поверхность, изменившийся цвет, поврежденная упаковка. Если упаковка долго находилась на жаре, средство защиты лучше заменить, даже при отсутствии заметных дефектов.
При выборе презерватива в первую очередь стоит обратить внимание на размер. Слишком тесный может причинять дискомфорт и чаще рваться, а слишком свободный — соскальзывать. Обычно производители указывают ширину изделия в миллиметрах: ориентироваться стоит не только на маркировки вроде S, M или L, но и на собственные ощущения.
Также важен материал. Латексные презервативы наиболее распространены и хорошо защищают от инфекций, передающихся половым путем, и нежелательной беременности. При аллергии на латекс можно выбрать изделия из полиуретана или полиизопрена. Для латексных презервативов нельзя использовать смазки на масляной основе: они разрушают материал. Лучше выбирать лубриканты на водной или силиконовой основе.
Перед покупкой следует проверить срок годности, целостность индивидуальной упаковки и условия хранения в магазине. Не стоит покупать презервативы с поврежденной, помятой или вскрытой упаковкой. Если обычные варианты вызывают сухость или дискомфорт, можно выбрать изделия с дополнительной смазкой, более тонкие модели или презервативы без ароматизаторов и других добавок.
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