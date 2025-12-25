Орнитолог объяснила, как правильно и безопасно кормить уток зимой

25 декабря 2025, 13:21

Орнитолог Чернова: зимняя подкормка птиц несет в себе риски

Фото: istockphoto / Dmitry Potashkin

С приходом устойчивых холодов на незамерзающих водоемах региона все чаще можно встретить зимующих водоплавающих птиц, в основном уток-крякв. Сердобольные горожане стремятся помочь пернатым, но не всегда знают, как сделать это правильно. О главных принципах зимней подкормки и ошибках, которых стоит избегать, в беседе с «Радио 1» рассказала орнитолог, сотрудник Координационного совета Союза охраны птиц России Елена Чернова.







«Пшено на воздухе быстро окисляется, и на зернах образуются токсичные вещества», — поясняет эксперт.

Безопасной альтернативой являются сырые крупы вроде пшеницы, кукурузы или специальные комбикорма для водоплавающих птиц из зоомагазинов. При этом, как подчеркивает Елена Чернова, важно не перекармливать пернатых, чтобы они не утратили навык самостоятельного поиска пищи.





Специалист отмечает, что для большинства уток, остающихся зимовать в городе, подкормка — лишь дополнительный, а не основной ресурс. Их рацион по-прежнему состоит в основном из того, что они находят в воде. Реальная необходимость в полноценном кормлении, а не просто в подкормке, возникает только в экстремальной ситуации, когда водоем полностью замерзает и в округе нет открытой воды. В таком случае птиц следует кормить специальными утиными комбикормами. Что касается популярного у горожан хлеба, то орнитолог проводит четкую аналогию.

«С точки зрения утки это примерно то же самое, как для нас тортик. Очень вкусно, им нравится, но не очень полезно», — говорит Елена Чернова.

Особенно вреден черный хлеб и любая соленая пища, так как они вызывают брожение в желудке птицы, плохо перевариваются и заставляют ее тратить больше энергии на пищеварение, чем она получает от такой еды.

Отвечая на вопросы о популяции, орнитолог успокаивает: виды уток, которые чаще всего зимуют в городах, такие как кряква, чувствуют себя прекрасно. Более того, многие птицы уже давно поняли выгоду городской зимовки, где есть незамерзающая вода благодаря коллекторам и теплым стокам, и где всегда можно найти пищу. Они целенаправленно летают к местам скопления людей в надежде на угощение. Если же водоем замерзает, утки ночуют на льду, сбиваясь в плотные стаи для тепла, а днем ищут места с открытой водой.





Таким образом, помощь птицам должна быть прежде всего грамотной. Лучше предложить им горсть специального зерна, чем булку, а в сомнительных ситуациях — воздержаться от действий, следуя принципу «не знаешь, что делать — не делай ничего».



