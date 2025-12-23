Жителям Подмосковья рассказали, как помочь в мороз водоплавающим птицам
Наступившее в Подмосковье похолодание отражается на жизни водоплавающих. Между тем всё больше представителей этих видов остаются зимовать в регионе, и им необходимо помогать, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Бёрдвотчеры отмечают значительные стаи кряквы, гоголя, чомги и других видов птиц. Таковы первые результаты зимнего учёта. На фоне морозов многие жители обеспокоены судьбой птиц и пытаются им помочь, но делать это надо правильно.
«Главная заповедь любителя диких птиц – не навредить. Синоптики прогнозируют на январь температуры не ниже 10-12 градусов. В таких условиях уменьшается кормовая база – пища примерзает ко льду и скрывается под снегом. Поэтому в морозы стоит начать подкармливать птиц, следуя несложным правилам. Первое – не бросать корм в воду, так как это приводит к загрязнению водоёмов», – подчеркнул министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.В министерстве напомнили, что ни в коем случае нельзя подкармливать водоплавающих хлебобулочными изделиями, солёными семенами, салом, чипсами, орехами и пшеном. Хлеб провоцирует брожение в организме птицы, что чревато воспалительными процессами. Пшено на воздухе быстро окисляется, на зёрнышках образуются токсичные жиры.
Кормить уток, лебедей и других водоплавающих можно пшеницей, кукурузой или кормом из зоомагазина.
Главное – не перекармливать пернатых, иначе они разучатся добывать пищу. Не стоит также беспокоиться за них, если водоём полностью затянулся льдом. В этом случае они перелетят на открытые участки.