Жителям Подмосковья рассказали, как помочь в мороз водоплавающим птицам

23 декабря 2025, 17:12

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Наступившее в Подмосковье похолодание отражается на жизни водоплавающих. Между тем всё больше представителей этих видов остаются зимовать в регионе, и им необходимо помогать, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.





Бёрдвотчеры отмечают значительные стаи кряквы, гоголя, чомги и других видов птиц. Таковы первые результаты зимнего учёта. На фоне морозов многие жители обеспокоены судьбой птиц и пытаются им помочь, но делать это надо правильно.

«Главная заповедь любителя диких птиц – не навредить. Синоптики прогнозируют на январь температуры не ниже 10-12 градусов. В таких условиях уменьшается кормовая база – пища примерзает ко льду и скрывается под снегом. Поэтому в морозы стоит начать подкармливать птиц, следуя несложным правилам. Первое – не бросать корм в воду, так как это приводит к загрязнению водоёмов», – подчеркнул министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.