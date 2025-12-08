Более 20 «домиков» для птиц установили в подмосковном Пушкино

08 декабря 2025, 15:07

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

В лесопарке «Северный» города Пушкино провели экологическую акцию «Поможем птицам перезимовать и встретить весну». Инициатором доброго дела выступило сообщество «Творческие многодетные семьи». Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.





В акции приняли участие жители округа, родители и дети. Участники вместе развесили более 15 кормушек и 6 скворечников. Для птиц приготовили угощение, чтобы им было легче пережить холода — кусочки сала и мини-тыквы с семечками.



Помощь в организации оказал депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский Александр Бушев — он привез корм для птиц и стремянки. Центр развития и поддержки семьи «Росток» подарил юным участникам за активность в акции наборы фломастеров для творчества.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский



«Подобные инициативы имеют большое социальное значение, и данная акция решает сразу две важные задачи: это реальная помощь природе и вклад в экологическое воспитание подрастающего поколения», — отметила руководитель общественной организации, многодетная мама Екатерина Неженцева.