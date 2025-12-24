Спасатели предупредили о метели, сильном ветре и гололедице в Подмосковье

24 декабря 2025, 15:51

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в ближайшее время ожидаются неблагоприятные метеоявления – сильный снег, метель и гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области