Спасатели предупредили о метели, сильном ветре и гололедице в Подмосковье
В Московской области в ближайшее время ожидаются неблагоприятные метеоявления – сильный снег, метель и гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области
Вечером 25 декабря, а также ночью и утром 26 декабря в Московской области прогнозируются мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах метель, налипание мокрого снега, гололедица, а также порывы западного и северо-западного ветра до 15 м/с.
В подмосковном МЧС призвали жителей быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности. Спасатели посоветовали сохранять спокойствие и не поддаваться панике, а в случае необходимости обращаться по единому номеру вызова экстренных служб 112.
